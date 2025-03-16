Донателла Версаче покинула пост главы Versace из-за сговора против нее и неудачной сделки.

Накануне появились новости о том, что бизнесвуман оставила должность креативного директора модного. Однако сейчас выяснилось, что Версаче приняла такое решение под влиянием фирмы: ее заставили оставить пост главы Versace.

Но Донателла постаралась внести ясность и подчеркнула, что, несмотря на уход, она по-прежнему останется глобальным амбассадором бренда.

Инсайдер сообщил, что модельера вытеснили ее из бизнеса, чтобы проложить путь для приобретения модного дома конкурирующим брендом Prada. По его словам, это было подло по отношению к Донателле.

«Она не думала, что умрет на этом троне. Но все борются за это, потому что не знают, что значит быть на нем. Единственный человек, который это делает, – Донателла, но ее выгнали. Это было ужасно и огорчительно. Мужчины хотели побыстрее продать Versace, пока дела не пошли еще хуже. В бизнесе ходят слухи, что у Эммануэля и Джона ничего не вышло, и, честно говоря, они хотели избавиться от Донателлы, чтобы продать Модный дом», – сообщил инсайдер изданию Daily Mail.

Кресло Донателлы Версаче займет Дарио Витале, ранее работавший в дизайн-студии бренда Miu Miu. После своего назначения он заявил о намерении продолжать наследие Джанни Версаче.

Ранее мы писали о том, что Дизайнер Донателла Версаче удивила «новой» внешностью, но ее уличили во лжи.