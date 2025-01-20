Дональду Трампу не удалось поцеловать жену из-за ее шляпы на инаугурации

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала несостоявшийся поцелуй президента США Дональда Трампа и его жены Мелании во время инаугурации. Распространились кадры, как политик тянется к супруге за поцелуем, но из-за солидной шляпы он не смог прикоснуться к щеке.

«Их поцелуй - это очень смешно. Сплоховала шляпа от Eric Javits. Она наконец согласилась брать его за руку на людях, но на большее оказалась не согласна», - написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Telegram-канал «Кровавая барыня» привел последующие кадры, на которых у Трампа все-таки получилось поцеловать супругу.

«Удалось! Под шляпу два раза», - говорится в подписи к видео.

Мелания была одета в пальто и вечернее платье. Наряд дополняли шляпа и перчатки. Шляпу уже окрестили «хитом церемонии».

Ранее сообщалось, что 16 модельеров отказались от сотрудничества с Меланией Трамп. Они не станут заниматься гардеробом первой леди США.