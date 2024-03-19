Дональд Трамп заявил о необходимости немедленной депортации принца Гарри из США

Политик Дональд Трамп заявил, что принца Гарри необходимо немедленно депортировать из США. По его мнению, такое решение должно быть принято, если представитель королевской семьи Великобритании солгал о том, что не употреблял наркотики при получении визы. Об этом сообщает GB News.

В новом интервью Трамп отметил, что в случае своей победы на выборах президента Америки, сразу же займется младшим сыном короля Карла III. И примет меры, чтобы он больше не мог жить в США вместе с супругой Меган Маркл. Он также подчеркнул, что не видит никаких причин относиться к принцу Гарри по-особенному только из-за его титула.

Напомним, что в своих скандальных мемуарах брат принца Уильяма признался в употреблении наркотиков. Из-за этого 8 марта в США подняли вопрос об аннулировании его визы, так как есть вероятность, что он был нетрезв, когда получал вид на жительство в стране. Однако пока это не было доказано.

К слову, сейчас весь мир следит за королевской семьей Британии, так как в начале года стало известно о раке короля Карла III, а затем об операции на брюшной полости Кейт Миддлтон. Во втором случае диагноз неизвестен, поэтому поклонники строят самые сумасшедшие теории по поводу того, что могло произойти с принцессой Уэльской.

Ранее Кейт Миддлтон появилась на публике после слухов о разводе.