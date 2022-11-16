Дональд Трамп потерял поддержку дочери на выборах

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа, Иванка заявила, что отказывается от политической поддержки отца на выборах в США из-за своей семьи.

По словам девушки, отец просил ее поучаствовать в избирательной кампании, как в 2016 году. Изданию Fox News Digital Иванка сообщила, что отказывается от этого дела.

«Я очень люблю отца. Но на этот раз я решила отдать приоритет моим маленьким детям и личной, семейной жизни. Я всегда буду любить и поддерживать отца, но вне политической арены», – сказала она в интервью.

Напомним, что во время президентства Дональда его дочь была неофициальным советником. По сообщениям СМИ, она фактически была первой леди в Белом доме. А муж Иванки был старшим советником администрации Трампа.

16 ноября Дональд Трамп заявил, что планирует участвовать в президентской гонке в США в 2024 году. Регистрацию для участия в выборах он уже прошел.

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