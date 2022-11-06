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ИХ ШОУБИЗ
16:23, 06 ноября 2022
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Оценка Трампом обнаженного тела Кейт Миддлтон вызвали у Карла III и принца Уильяма поток ненормативной лексики

Фото: freepik

Ранее сделанные откровенные фотографии Кейт Миддлтон обсуждались Дональдом Трампом, когда он еще не был президентом США. О его реакции напомнила книга Кристофера Андерсена «Король: жизнь Карла III».

Герцогиня Кембриджская в далеком 2012 году отдыхала во Франции. На частной пляже она загорала без купальника и попала на снимки. Тогда у Уильяма и Чарльза была бурная реакция, а оценка снимков Трампов и вовсе привела к нецензурной лексике.

Фото: freepik

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