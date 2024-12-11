Дональд Трамп-младший расстался с невестой и представил новую возлюбленную

Сын будущего президента США Дональда Трампа расстался со своей невестой Кимберли Гилфойл. С журналисткой он встречался с 2018 года и планировал свадьбу. Однако помолвка была неожиданно расторгнута. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник рассказал, что Дональд и Кимберли не вместе уже давно, просто не афишируют это. Они хотят дождаться окончания инаугурации.

Впрочем, долго после расставания Трамп-младший не страдал. Отмечается, что он уже нашел замену журналистке. Предположительно, его новой возлюбленной стала бизнесвумен Беттина Андерсон. Инсайдеры сообщили, что он без ума от избранницы.

Папарацци уже «ловили» пару на улицах. День рождения Андерсон тоже провела в компании Трампа-младшего. Он организовал праздник в честь ее 38-летия и подарил колье за $100 тысяч. Однако официальных комментариев по поводу отношений они еще не давали.

Отметим, что, вероятно, именно роман с бизнесвумен стал причиной расставания Дональда с невестой. По слухам, журналистка не смогла простить возлюбленному то, что он был ей неверен.

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