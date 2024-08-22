Дом Илона Маска в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 12,9 млн долларов. Об этом сообщает зарубежное издание Mansion global.

В Сети появилось объявление о продаже особняка с видом на загородный клуб Bel-Air. В доме установлено панорамное остекление, а на крыше — солнечные батареи. На территории есть открытый бассейн.

Особняк построен в 1951 году Робертом Бердом. Маск приобрел его в 2013 году за 6,75 млн долларов. В 2020 году он продал недвижимость зарубежному режиссеру за 7 млн долларов с просьбой не вносить в архитектуру здания изменений.

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