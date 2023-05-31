Будет заботиться о малышах одна: Энрике Иглесиас объявил о расставании с Анной Курниковой
Энрике Иглесиас объявил о временном расставании с Анной Курниковой после слухов о неверности.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Испанский певец Энрике Иглесиас объявил о расставании с российской теннисисткой Анной Куриниковой. В последнее время ходили слухи о неверности исполнителя.
Разлука Иглесиаса с семьей будет временной. Артист уезжает в концертный тур: он выступит в Вашингтоне, Торонто, Майами и других городах.
Во время отсутствия мужа 41-летняя Курникова будет одна заботиться о трех малышах.
В последнее время пару окружают слухи о неверности музыканта. Несколько месяцев назад появилось видео поцелуев Иглесиаса с незнакомкой. Девушка выбежала на сцену во время концерта и стала вешаться на исполнителя. Он не растерялся и впился ей в губы. Инцидент вызвал бурную реакцию поклонников.
Курникова никак не комментировала случившееся. Она, вероятно, привыкла к сценическому образу мужа и понимает, что за его поступком ничего, кроме работы, не кроется.
Ранее мы писали, что у Иглесиаса диагностировали тяжелое заболевание.