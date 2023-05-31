Будет заботиться о малышах одна: Энрике Иглесиас объявил о расставании с Анной Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас объявил о расставании с российской теннисисткой Анной Куриниковой. В последнее время ходили слухи о неверности исполнителя.

Разлука Иглесиаса с семьей будет временной. Артист уезжает в концертный тур: он выступит в Вашингтоне, Торонто, Майами и других городах.

Во время отсутствия мужа 41-летняя Курникова будет одна заботиться о трех малышах.

В последнее время пару окружают слухи о неверности музыканта. Несколько месяцев назад появилось видео поцелуев Иглесиаса с незнакомкой. Девушка выбежала на сцену во время концерта и стала вешаться на исполнителя. Он не растерялся и впился ей в губы. Инцидент вызвал бурную реакцию поклонников.

Курникова никак не комментировала случившееся. Она, вероятно, привыкла к сценическому образу мужа и понимает, что за его поступком ничего, кроме работы, не кроется.

Ранее мы писали, что у Иглесиаса диагностировали тяжелое заболевание.