«Доктора убеждали меня остановить съемки»: Марк Уолберг пострадал во время работы над фильмом

Актер Марк Уолберг рассказал о несчастном случае во время съемок фильма. Звезда получил травму, и доктора призывали его остановить работу. Об этом сообщают «Известия».

Знаменитость исполнил главную роль и выступил продюсером фильма «Артур, ты король». Он сообщил, что в первый же день повредил мениск и травмировал колено.

«Боль была такая, что я даже не помню, что в остаток дня со мной происходило. Но ведь мой фильм как раз о людях, с которыми постоянно происходят такие вещи, сказал я себе. Они терпят боль, а там случаются нереальные физические и моральные страдания, но как раз путешественники-экстремалы такое и любят», – признался актер.

Он отметил, что эти люди стойко переносят все неприятности, сталкиваясь с физическими и моральными трудностями. Поэтому Марк взял себя в руки, хоть врачи уверяли его об обратном.

«Доктора убеждали меня остановить съемки немедленно. Но я помнил, как много усилий было потрачено на подготовку. Ясно было, что, если этот проект остановится, мы его уже вряд ли сможем завершить. Я решил, что не хочу стать причиной провала проекта», – объяснил Уолберг.

Фильм «Артур, ты король» основан на реальной истории шведского спортсмена Микаэла Линднорда. В киноленте главный герой, Майкл из США, встречает на марафоне пса по имени Артур. Отношения между атлетом и псом прославили Линднорда больше, чем его спортивные достижения. Во время съемок Уолберг не выполнял все трюки сам, однако это не помогло избежать травмы.

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