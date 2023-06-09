Доходит до абсурда: королевский повар рассказала, какие продукты не ест Карл III

Королевский повар Карла Кэролайн Робб рассказала, насколько трудно бывает угодить Карлу III. А также назвала полное табу в еде. Об этом сообщается на сайте «7Дней.ru» со ссылкой на портал express.co.uk.

Отмечается, что монарх оказался более придирчивым, чем покойная Елизавета. Но некоторые капризы стали результатом воспитания. Например, он не ест морепродукты, как и его покойная мать. Он считает их опасными и боится получить отравление.

Но у Карла есть и свои капризы.

«Главный «пунктик» Карла — свежесть и сезонность продуктов. В этом он порой доходит просто до абсурда», – делится Робб.

Например, монарх не ест спаржу или другие овощи, если они выращены дальше, чем на одной из окрестных ферм.

«А осмелиться подать монарху несезонные фрукты уже давно никто не рискует. Увидев, к примеру, на своем столе клубнику в декабре, Карл просто приходит в ярость», – подчеркивает повар.

По ее словам, Карлу удалось пополнить и список продуктов, являющихся строгим табу для его меню. В список запрещенных продуктов попал лук, перец и обычная соль. По поводу последнего пункта, Карл желает употреблять исключительно морскую соль, причем особенного сорта и только в его личной серебряной солонке.

Кроме этого, Карл придирчиво относится к сервировке чая. Повар отметил, что если его чашка окажется повернута ручкой в «неправильную сторону» или ложка будет не на своем месте, то случится катастрофа.

«А печенье, подаваемое к чаю, должно быть обязательно подогрето, причем точно до той температуры, которую он любит. В противном случае он откажется его есть», – заключила Робб.

Ранее мы писали о том, как на газоне в месте празднования коронации Карла III выстригли гигантский половой орган.