Доигрался: Роналду после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» сделал заявление

Совсем недавно Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором он обвинил «МЮ» в предательстве и негативно высказался о главном тренере команды. Подобное поведение повлекло за собой негативные последствия. Вчера в официальной группе клуба появилось сообщение, которое гласит: спортсмен покидает «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию, решение вступает в силу незамедлительно. После объявленной новости Роналду сделал заявление.

Мужчина сообщил, что сейчас начинается новый виток в его развитии. Несмотря на это, он все равно любит «Юнайтед» и своих фанатов. Также Криштиану подтвердил, что соглашение с клубом было разорвано по обоюдному решению. Слова футболиста приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что сейчас карьера мужчины переживает не самые лучшие времена. В своём бывшем клубе игрок разругался с главным тренером команды, за что постоянно просиживал матчи на скамейке запасных. Подробности интервью футболиста читайте в этой статье.