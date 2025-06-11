Дочку Анджелины Джоли засняли с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце. Об этом сообщает Page Six.

Существует вероятность, что совсем скоро актриса выдаст старшую дочь Захару замуж. Дело в том, что в Сети появились фото, на которых девушка запечатлена с кольцом на безымянном пальце. Многие подумали, что она получила предложение руки и сердца.

Уточняется, что снимки были сделаны в Лос-Анджелесе. Фотографы застали дочь Джоли с молодым человеком, когда пара выходила из ресторана. Затем они сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

Для свидания дочь актрисы выбрала расслабленный образ: на ней были черные штаны, топ, белый кардиган и кепка. По информации источника, девушка находилась в хорошем настроении и много улыбалась.

Избранником Захары стал Элайджа Купер, который учится на актера в Атланте. У него имеется свой бренд одежды.

На данный момент звездная мама не подтверждала помолвку дочки.

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