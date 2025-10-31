Они остаются внучками Елизаветы: король Карл III не решился отнять у племянниц статус принцесс

Король Великобритании Карл III, наконец, наказал своего младшего брата Эндрю за связи с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, что привело к скандалу во дворце, и лишил принца всех титулов. Также монарх выселил родственника из королевского особняка Роял-Лодж в Виндздоре.

«Его Величество сегодня инициировал официальную процедуру лишения принца Эндрю титула, званий и почестей […] Ему было официально направлено уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в другое частное жилье», — цитирует сообщение дворца Daily Mail.

Однако Чарльз решил пощадить двух дочерей опального герцога Йоркского, 37-летнюю Беатрис и 35-летнюю Евгению. Король не станет лишать племянниц статуса принцесс, поскольку, несмотря на «грехи отца», девушки остаются внучками королевы Елизаветы, говорится в материале издания.

«Он бы не стал подписывать ничего, что могло бы на них повлиять», — рассказал источник.

По словам инсайдеров, решение было принято королем и его советниками без давления со стороны правительства или других членов семьи, таких как принц Уильям.

