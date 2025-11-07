Дочери бывшего британского принца Эндрю впервые появились вместе на публике после лишения их отца всех титулов

Дочери младшего брата короля Карла III Эндрю, лишенного всех титулов и наград, впервые с момента объявления их отца простым гражданином были замечены вместе. Об этом пишет Daily Mail.

Принцессы Беатрис и Евгения встретились в лондонском районе Мейфер, недалеко от Грин-парка и Букингемского дворца.

Девушки прогулялись по престижному району британской столицы, оживленно о чем-то беседуя. Прощаясь, они обменялись объятиями и, казалось, утешали друг друга в то время, как их родитель получил приказ явиться в Конгресс. Беатрис при этом выглядела особенно серьезной, пишет издание.

Эндрю Маунтбеттену Виндзору придется объяснить перед кабинетом министров свои связи с опальным американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которого до его смерти подозревали в педофилии.

Напомним, что несмотря на все случившееся с бывшим принцем Эндрю, обе его дочери по решению монарха сохранили свои статусы принцесс.

Ранее мы писали о том, что экс-жена лишенного всех титулов Эндрю задумала бежать из Великобритании.