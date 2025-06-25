Дочери Брюса Уиллиса пришлось оправдываться перед публикой за фотографии со страдающим деменцией отцом

Дочери неизлечимо больного Брюса Уиллиса пришлось оправдываться перед публикой после поста с фотографиями ее знаменитого отца. Ранее девушка выложила в своей соцсети личные снимки, на которых она проводит время с 70-летним актером.

Пользователи выразили сомнения по поводу этичности публикации кадров со страдающем от деменции «Крепким орешком». По их мнению, Брюс не может самостоятельного решать, хочет ли он выкладывать свои личные фотографии в его нынешнем состоянии на всеобщее обозрение или нет.

На это младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула ответила, что решила показать миру ее моменты с отцом, чтобы привлечь внимание к проблеме деменции и подчеркнуть важность семейных ценностей. Она добавила, что семья актера действует с осмотрительностью, учитывая его интересы.

В марте голливудская кинозвезда отпраздновал свое 70-летие. Сообщается, что Уиллису становится хуже, он перестал узнавать своих близких и не может говорить.

Ранее «Страсти» писали о том, как старшая наследница Брюса Уиллиса Румер в своей соцсети выложила трогательное послание к больному актеру в День отца, отметив, что ей повезло быть его дочерью.