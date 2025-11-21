Дочь страдающего деменцией Брюса Уиллиса встревожила новостями о его самочувствии

37-летняя дочь страдающего лобно-височной деменцией Брюса Уиллиса Румер рассказала о состоянии отца. Наследница артиста призналась, что не всегда понимает, кто стоит перед ним.

Румер честно поделилась с подписчиками личными переживаниями. В 2023 году дочь Уиллиса и Деми Мур подарила им внучку, но спустя 16 месяцев рассталась с отцом девочки, певцом Дереком Томасом. Теперь женщина самостоятельно воспитывает малышку Луэтту. Румер жалуется, что ей очень сложно быть матерью-одиночкой.

Представительница звездного семейств расплакалась во время прогулки в лесу и посетовала, что ей трудно делать все самой.

Переживает Румер и о своем отце. Женщина признается, что каждый визит к нему болезненный и одновременно ценный.

«Я так благодарна, что, когда я подхожу к нему и обнимаю его, узнает он меня или нет, он чувствует ту любовь, которую я ему дала, и я чувствую ее обратно от него. Что я все еще вижу искру в нем», — поделилась она.

Дочь знаменитости добавила, что у актера «все отлично», его самочувствие она охарактеризовала как хорошее для человека с лобно-височной деменцией.

Напомним, Брюс Уиллис страдает от лобно-височной деменции, которая вызывает нарушения речи, проблемы с поведением, движением и эмоциональным восприятием. Диагноз ему поставили в 2022 году.

Ранее супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг сообщила, что ее дочерям очень тяжело дается недуг отца.