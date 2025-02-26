Дочь Моники Беллуччи в белом костюме вышла в свет с возлюбленным

Дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя вышла в свет с возлюбленным в Риме. 20-летняя Дева Кассель позировала перед фотографами в белом костюме и расстегнутой рубашке, а рядом с ней был актер Сол Нанни. Фото с мероприятия появились в соцсетях.

Звездная наследница посетила премьеру сериала «Леопард». Она была в белом брючном костюме и в черных босоножках на каблуках. Девушке сделали макияж с акцентом на глаза и уложили волосы локонами. Ее спутник был в черной футболке, кожаной куртке, джинсах и ботинках.

Напомним, что первые разговоры о романе между знаменитостями появились в октябре 2023 года. Тогда актер опубликовал в соцсетях совместное фото с Девой, на котором целовал ее в шею. Позже сама модель подтвердила, что действительно состоит в отношения. Она поделилась кадром с избранником.

Дочь Беллуччи развивает модельную карьеру и выходит на подиум, представляя мировые дома моды, среди которых: Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Кроме того, она снимается в кино.

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