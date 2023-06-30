Дочь мечтала о братике: 53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз

Счастливая супермодель сообщила, что у нее родился еще один ребенок

53-летняя модель Наоми Кэмпбелл сообщила, что стала мамой во второй раз. У нее родился сын. Второго ребенка, как и двухлетнюю дочь модели, выносила суррогатная мать.

Об этом сообщает kp.ru.

На своей странице в личном блоге манекенщица выложила фотографию с младенцем, написав, что стать мамой — никогда не поздно.

На снимке двухлетняя дочь Наоми держит брата, одетого в белый костюм и шапочку, за руку. Автором кадра выступил фотограф Матье Биттон.

Ребенок появился на свет 24 июня. Сына, как и дочь, Наоми будет воспитывать самостоятельно, ведь мужчины сердца у нее нет. Как рассказывают знакомые модели, она всегда мечтала, чтобы у ее дочери был брат.

Отметим, что звезда берет дочь с собой во все поездки. Она рада, что ребенок любит путешествовать, не плачет в самолете. Кэмпбелл говорит, что малышка очень развита для своего возраста.

О личной жизни модели известно мало. Ей часто приписывали разные романы, однако самым долгим был ее союз с российским бизнесменом Владиславом Дорониным, ради которого манекенщица даже переехала в Москву. Однако спустя четыре года пара разошлась.

Ранее мы писали, что во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже Наоми Кэмпбелл в коротком платье затмила первую леди Франции — Брижит Макрон.