Билли Айлиш получила Grammy из рук Лайонела Ричи за песню из фильма «Барби»

Американская певица Билли Айлиш стала обладательницей премии Grammy. Ее композиция What Was I Made For, прозвучавшая в фильме «Барби», победила в номинации «Песня года».

На премию также претендовали A&W Ланы Дель Рей, Anti-Hero Тейлор Свифт, Butterfly Джона Батисты, Flowers Майли Сайрус, Vampire Оливии Родриго, Kill Bill от SZA. Кроме того, конкуренткой Билли оказалась Дуа Липа с песней Dance The Night, которая также прозвучала в «Барби».

Заветную статуэтку Алиш вручил Лайонел Ричи, сообщает телеканал CBS.

Ранее певица получила за песню What Was I Made For? «Золотой глобус».

66-я церемония вручения музыкальных наград прошла в Лос-Анджелесе на стадионе Crypto.com Arena.

Как пишет РБК, «Песня года» — одна из самых престижных номинаций, которые формально называются «Большая четверка». В нее также входят «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» и «Запись года».

Мы также сообщали, что Страдающая неизлечимой болезнью Селин Дион вышла на сцену премии Grammy – 2024. Она вручила престижную статуэтку в номинации «Альбом года».