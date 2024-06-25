Дочь Мадонны сняли на улице с торчащим из-под обтягивающей одежды животом: совсем не похожа на мать

Папарацци засняли дочь певицы Мадонны Лурдес Леон после набора веса. 27-летняя девушка поправилась, но при этом не отказалась от обтягивающих вещей. Об этом сообщает Woman.ru.

В отличие от звездной матери, Лурдес не стала строить карьеру в шоу-бизнесе, тем не менее, она ведет довольно публичный образ жизни. Недавно фотографы смогли поймать ее на прогулке и сделать новые снимки. Без фотошопа и фильтров стало понятно, что Леон поправилась. Из-за этого у нее теперь выпирает живот и видны бока.

Однако саму дочь Мадонны, судя по всему, все устраивает. И лишние килограммы она скрывать не намерена. Несмотря на изменения в фигуре, Лурдес не отказалась от обтягивающих вещей. На кадрах она появилась в черных облегающих брюках и топе.

Отметим, что 65-летняя Мадонна очень следит за своим внешним видом и регулярно занимается в зале. В жизнь дочери же певица не лезет и не заставляет ее худеть.

Ранее Мадонну заподозрили в романе с 34-летним боксером. Пару заметили практически сразу после того, как артистка рассталась с бойфрендом.