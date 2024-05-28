65-летнюю Мадонну заподозрили в романе с 34-летним боксером спустя 2 дня после расставания с бойфрендом

Певица Мадонна сблизилась с новым молодым боксером спустя два дня после расставания со спортсменом Джошем Поппером. Источники The Sun сообщили, что 65-летняя артистка много общается с Ричардом Риакпроэ, но пока их связывает только дружба.

Известная поп-исполнительница год встречалась с Поппером, и поклонники даже говорили о свадьбе. Однако в мае пара распалась. Приближенные к бывшим возлюбленным люди рассказывали, что они разошлись без ссор и обид, так как их чувства просто не прошли проверку расстоянием – Мадонна месяцами не виделась с бойфрендом из-за работы.

По всей видимости, расставание для певицы прошло настолько легко, что она спустя уже два дня спровоцировала слухи о новом романе. Источники рассказали, что она проводит время с боксером Риакпроэ, который младше ее на 30 лет. Но о романтических чувствах между ними говорить пока рано.

«Они прекрасно ладят и весело проводят время в компании друг друга. Но на данный момент они просто хорошие друзья», - уточнил информатор.

Ранее Мадонна вызвала скандал, спросив у поклонника в инвалидном кресле, почему он не танцует.