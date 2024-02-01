Дочь Хайди Клум рассказала, что мать ходила с голой грудью перед ее друзьями

Дочь супермодели Хайди Клум Лени Клум вспомнила, как просила мать не ходить дома в полуобнаженном виде, когда к ней приходят друзья. Об этом она рассказала в подкасте Call Her Daddy.

19-летняя Лени призналась, что ее мать имела привычку ходить по жилищу топлес, что вызывало недоумение у гостей. Периодически девушка была вынуждена просить звездную мать проявлять больше такта и приличия.

«Помню, как ко мне приходили мои подруги, и мне было так неловко и страшно, потому что я никогда не видела, чтобы в семьях моих друзей матери загорали обнаженными у бассейна», - заявила дочь Хайди Клум.

Кроме того, наследница знаменитости поведала, как однажды, будучи еще моложе, она вместе с приятелями обнаружила в комнате матери шкаф с различными секс-игрушками. Она уточнила, что Хайди была недовольна произошедшим, хоть дочь тогда и не поняла, для чего предназначены находки.

Напомним, биологическим отцом Лени Клум является итальянский миллионер Флавио Бриаторе, с которым у Хайди был роман. Пара рассталась из-за измены Бриаторе во время беременности супермодели.

Ранее актриса Джессика Бил поздравила певца Джастина Тимберлейка с днем рождения на фоне слухов о разводе.