Дочь Кэти Холмс и Тома Круза пошла против отца: он отказался с ней общаться

17-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза увлеклась актерским мастерством назло отцу. Сури Круз активно развивает свои творческие способности и следует своим интересам, отказываясь от публичности. Об этом сообщает Woman.ru.

Звездная наследница с тех пор, как ее родители развелись в 2012 году, не виделась с отцом из-за его принадлежности к саентологической церкви. СМИ пишут, что она начинает постепенно раскрывать свой творческий потенциал.

Девушка, изначально избегавшая публичности, проявляет интерес к моде и актерскому мастерству. Решив изучать моду в колледже, она также начала работать над саундтреками к фильмам, в которых участвует ее мать Кэти Холмс. Ее творческий вклад не ограничивается музыкой, также замечено ее участие в киноиндустрии.

Вместе с матерью Сури живет в Нью-Йорке, выбрав колледж именно в этом городе, чтобы быть ближе к ней. Она избегает красных ковровых дорожек, но папарацци охотятся за ней на улицах Нью-Йорка. Она не расстается с телефоном и активно занимается своим творческим ростом.

По информации зарубежной прессы, отец всегда мечтал, чтобы дочь вела непубличный образ жизни и обратилась к саентологической церкви, как его приемные дети от второго брака. Именно из-за взглядов когда-то Том Круз развелся с Кэти Холмс. По этой же причине распался его брак с Николь Кидман.

Ранее голливудская актриса Николь Кидман призналась, что получала главные роли обманом.