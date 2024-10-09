Дочь Элвиса Пресли два месяца хранила тело мертвого сына в своем доме. Об этом сообщает The Voice.

На днях были опубликованы мемуары единственной дочери Элвиса Пресли — Лизы Мари. Она рассказала шокирующие подробности, которые касались смерти ее сына Бенджамина Кио.

По словам Мари, она не смогла смириться с внезапной утратой сына и долго думала, где похоронить его. Поэтому на период раздумий женщина решила оставить тело Бенджамина в своей квартире. Наследница Пресли рассказывала, что уложила сына в кровать с сухим льдом, а в комнате постоянно поддерживала температуру 12 градусов, чтобы тело не испортилось.

«В моем доме есть отдельная спальня, и я держала Бен-Бена там два месяца. В штате Калифорния нет закона, по которому кого-то нужно хоронить немедленно», — писала она.

С уходом за телом ей помогала некая владелица похоронного бюро. Мари также писала, что ее не пугала ситуация с хранящимся телом сына.

«Я думаю, что любого другого это напугало бы до чертиков, если бы его сын оказался там в таком состоянии. Но не меня», — заявляла она.

Напомним, Бенджамин Кио покончил с собой в возрасте 27 лет в 2020 году. В 2023 году скончалась его мать Лиза Мари, мемуары после смерти дописывала ее дочь.

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