25-летняя актриса Лили-Роуз Депп вышла в свет в платье Chanel с розой на груди

Актриса и модель Лили-Роуз Депп вышла в свет в платье Chanel с розой на груди. Дочь актера Джонни Деппа и модели Ванессы Паради затмила других гостей. Публикует фото девушки портал Vogue.

Знаменитость стала гостьей кинопремии Governor’s Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе 17 ноября. 25-летняя звездная наследница блистала на дорожке перед фотографами в наряде от Chanel из коллекции FW2018.

На артистке было длинное черно-белое платье со шлейфом и розой в районе груди. Плечи Лили-Роуз были открыты, а на ногах красовались открытые босоножки.

Девушке собрали волосы в красивую прическу и сделали ее традиционный макияж с акцентом на глаза. Она отказалась от обилия аксессуаров, оставив только кольца и серьги.

СМИ отметили, что изюминкой образа стал длинный шлейф, который модели пришлось периодически поправлять.

Ранее мы писали о том, что на премии побывала 34-летняя актриса Дженнифер Лоуренс. Она выбрала коричневое облегающее платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Напомним, что звезда беременна от своего супруга.