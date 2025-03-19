Актер Брюс Уиллис боялся не дожить до 70 лет, но отмечает юбилей в кругу семьи

Актер Брюс Уиллис отпразднует 70-летие в кругу семьи. Поклонники боялись, что с тяжелой болезнью мужчина не доживет до юбилея, но он стойко держится. Дочь Румер рассказала о его здоровье и произнесла фразу «все хорошо». Об этом пишет New York Post.

19 марта легенда Голливуда отмечает день рождения. Брюс который год доказывает, что имеет сильный дух. Ему диагностировали лобно-височную деменцию, но он не опускает руки и с помощью друзей, а также семьи, старается жить как раньше.

В соцсетях наследницу Румер спросили, как дела у ее знаменитого отца, на что она ответила: «У него все хорошо, спасибо, что спросили. Пожалуйста, пожелайте моему папе счастливого дня рождения».

В январе этого года Уиллиса видели на публике – он приехал лично поблагодарить пожарных, которые тушили огонь недалеко от его дома в Калифорнии.

Дочь актера Румер рассказывала, что все родные сплотились вокруг мужчины. А другая дочь Скаут говорила, что они отпразднуют юбилей в кругу семьи. Фанаты были рады услышать это, ведь ранее в СМИ не раз говорили, что с такой болезнью Уиллис может просто не дожить до 70-летия.

«Мы — команда. Мы очень поддерживаем друг друга, и это своего рода железная броня. Мы так любим друг друга, и я думаю, это основа всего, что мы делаем», — делилась Скаут.

Ранее мы писали о том, что Румер Уиллис повторила образ матери Деми Мур в золотом купальнике из фильма.