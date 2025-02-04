Дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии здоровья знаменитого актера. Об этом сообщает Daily Mail.

В этом году Брюсу Уиллису исполнится 70 лет. Актер, который страдает от тяжелого заболевания, уже давно старается не появляться на публике, поэтому о его здоровье мало что известно. Единственным источником новостей об Уиллисе являются члены его семьи.

Дочь актера Румер рассказала, что в состоянии ее отца никаких ухудшений не наблюдается.

«У него все отлично. Думаю, как и многие другие люди в Калифорнии, больше всего мы боимся пожаров и хотим убедиться, что все в порядке. Мы в семье очень близки, и самое прекрасное то, как мы сплачиваемся. Это так мило, потому что мы действительно одно целое», - рассказала она.

Также Румер поблагодарила мать и бывшую супругу актера Деми Мур за то, что та не настраивала детей против отца после развода.

Ранее мы писали о том, что страдающий от деменции Брюс Уиллис впервые за три года вышел в люди.