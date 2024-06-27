Дочь Билла Гейтса объявила об отношениях с внуком Пола Маккартни

Дочь миллиардера Билла Гейтса Фиби объявила о романе с внуком Пола Маккартни Дональдом. Об этом пишет издание Nylon.

Фиби Гейтс представила журналистам Артура Дональда как своего молодого человека. Лишь несколько месяцев назад наследница сооснователя Microsoft отказывалась комментировать любые слухи о романах.

В соцсетях девушка также разместила несколько совместных фото с Артуром. На одном из снимков внук знаменитого исполнителя нес возлюбленную на спине после выпускного в Стенфордском университете.

Впервые слухи о романе Фиби Гейтс и Артура Дональда появились в октябре минувшего года. Сотрудники СМИ предполагали, что молодые люди могли познакомиться благодаря родственникам: тетя Артура Дональда, модельер Стелла Маккартни, дружит с матерью Фиби Гейтс. Дочь миллиардера тогда отказывалась комментировать многочисленные вопросы фанатов в комментариях, несмотря на опубликованный совместный снимок из Парижа.

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