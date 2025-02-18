Дочь Бена Аффлека передумала становиться мальчиком и встала на путь женственности

Дочь актера Бена Аффлека, которая, став подростком, попросила близких называть ее мужским именем Фин, по всей видимости, передумала становиться мальчиком. Папарацци засняли ее в более женственном образе, чем обычно — у нее была прическа в виде двух хвостиков. Фото публикует Daily Mail.

16-летняя Серафина переживает непростой переходный возраст. Не так давно она несколько раз сменила имидж: покрасила волосы в розовый цвет, затем отстригла их до «ежика». Кроме того, она избавилась от юбок и платьев и начала носить более свободные вещи. Например, широкие брюки, футболки, майки и толстовки. А последней каплей для поклонников Аффлека стало то, что Серафина сменила имя, заявив, что будет Фином.

Впрочем, такое поведение девушки могло быть обычным подростковым бунтом, потому что сейчас она начала вновь отращивать волосы и делать из них прически. Фотографам удалось сфотографировать Серафину с двумя хвостиками на прогулке с отцом. И несмотря на то, что вещи на ней были все еще мешковатые, выглядела она все же женственнее, чем еще несколько месяцев назад.

Напомним, что Бен Аффлек сейчас много времени проводит с детьми. После развода с Дженнифер Лопес он решил сосредоточить внимание на семье.

Ранее Дженнифер Лопес решила запустить реалити-шоу о жизни после развода.