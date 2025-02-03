Дочь Бейонсе столкнулась с критикой из-за появления в корсетном платье на «Грэмми»

Дочь американских артистов Бейонсе и Jay-Z столкнулась с критикой за выход в корсетном платье. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Бейонсе и Jay-Z вместе с 13-летней наследницей посетили 67-й церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми», которая состоялась 2 февраля в Лос-Анджелесе. На мероприятии Блю Айви появилась в синем корсетном платье без бретелей. Дочь знаменитостей дополнила наряд ожерельем, серьгами-кольцами и браслетом. Девочке также сделали укладку и макияж с черными стрелками и коричневыми губами.

Читатели Daily Mail поспешили раскритиковать внешний вид Блю Айви.

«Они заставляют ее повзрослеть слишком быстро. Удачи этой 13-летней девочке», «Блю Айви выглядела бы очаровательно в потрясающем, соответствующем ее возрасту платье, а не в этом образе пожилой женщины», «Ей вполне можно дать 18 или 19 лет. Она все еще ребенок, но у нее уже нет детства», — написали юзеры.

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