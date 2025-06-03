Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло отказалась от имени и фамилии

19-летняя Шайло, старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, впервые публично появилась под новым именем. Девушка, известная своей закрытостью, представила хореографическую постановку на закрытом мероприятии в Лос-Анджелесе, посвященном коллаборации Изабель Марант и Net-A-Porter. Об этом сообщает Daily Mail.

Теперь она выступает под псевдонимом Ши (Shi). Это изменение произошло спустя год после того, как Шайло официально отказалась от фамилии Питт. В день своего 18-летия она подала заявление в суд, и ее имя было изменено с Шайло Нувель Джоли-Питт на Шайло Нувель Джоли.

На мероприятии Ши представила танцевальный номер для профессиональных исполнителей Кеони Роуз и Тако Сузуки, которые сопровождали выступление певицы Луэллы.

Помимо творчества, Шайло, похоже, унаследовала от матери интерес к благотворительности. В мае она была замечена в худи организации, помогающей бездомным. Ранее она сопровождала Джоли в гуманитарных миссиях в Турции, Ливане и Камбодже.

Анджелина Джоли не раз подчеркивала, что ее дети не планируют становиться актерами. Особенно это касается Шайло — она сознательно уходит от публичности, предпочитая творчество и социальную деятельность.

Ранее мы писали о том, что Джоли хочет помириться с Питтом по одной важной причине.