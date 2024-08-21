Дочь актеров Антонио Бандераса и Мелани Гриффит выходит замуж: кто жених
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Дочь актеров Антонио Бандераса и Мелани Гриффит Стелла выходит замуж. Предложение ей сделал друг детства Алекс Грушински.
Со своим женихом 27-летняя девушка познакомилась еще в дошкольном возрасте. Сначала они просто дружили, но со временем их отношения переросли в роман. И в итоге все дошло до помолвки.
Алекс подарил возлюбленной кольцо, которое Стелла показала в социальной сети. Она сфотографировала свою руку и улыбающегося бойфренда.
«Я всегда буду тусоваться со своим самым любимым человеком на земле!» - написала дочь Бандераса в блоге.
К слову, мать Стеллы призналась, что Алекс буквально на коленях просил руку ее дочери, и она согласилась. Антонио же поделился, что очень счастлив за наследницу. В Сети он написал, что «не может быть более счастливым и взволнованным».
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