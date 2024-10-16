Дочь актера Клинта Иствуда арестовали после драки с мужем. Об этом сообщает Газета.Ru.

31-летняя модель и актриса Франческа Иствуд была задержана полицией после перепалки с мужем. Скандал произошел во время поездки в машине — в какой-то момент девушка ударила супруга. После этого он отвез Франческу в полицию, где заявил о побоях.

Полицейские осмотрели пострадавшего супруга и нашли на его теле ссадины. После этого актрису задержали, однако вскоре она вышла под залог в 50 тысяч долларов.

В 2013 году Франческа Иствуд вышла замуж за брата актера Джона Хилла. Однако уже спустя неделю после бракосочетания она расторгла союз. В 2018 году у девушки родился сын от тренера и актера Александра Рэйта.

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