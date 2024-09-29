«Добро пожаловать, самый красивый сын»: дочь Курта Кобейна и Кортни Лав впервые стала мамой

32-летняя художница и модель Фрэнсис Бин Кобейн впервые стала мамой. Дочь лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна и актрисы Кортни Лав поделилась радостной новостью в соцсети.

Фрэнсис Бин Кобейн и ее муж, 31-летний скейтбордист Райли Хоук, до последнего не сообщали о грядущем пополнении в семье. 17 сентября у пары родился сын, о чем они рассказали в соцсетях и поделились серией черно-белых снимков с ребенком.

«Ронин Уокер Кобейн Хоук. Добро пожаловать, самый красивый в мире сын. Мы любим тебя больше всего на свете», — написали супруги.

Поклонники были поражены новостью и стали поздравлять Фрэнсис Бин Кобейн и Райли Хоука с рождением первенца. К поздравлениям присоединился и отец скейтбордиста, владелец компании Birdhouse Энтони Хоук.

«Мой любимый внук», — написал спортсмен.

Напомним, дочь Курта Кобейна решила не идти по стопам родителей, и посвятила свою жизнь искусству. В одном из интервью девушка признавалась, что надеется, отец одобрил бы ее выбор.

«Я не хочу загонять себя в угол и говорить, что я музыкант или визуальный художник, потому что я чувствую, что это всеобъемлюще, и я чувствую, что каждая частичка моего искусства связана одна с другой», — делилась Фрэнсис Бин Кобейн.

Звездная наследница состояла в браке с музыкантом Исайей Сильвой, который был как две капли воды поход на ее отца, с 2014 по 2017 год. Спустя четыре года после развода Фрэнсис Бин Кобейн начала встречаться с Райли Хоуком. Пара поженилась в 2023 году, на свадебной церемонии присутствовали только члены семьи.

Ранее сообщалось о том, что 31-летняя певица и актриса Карди Би стала мамой в третий раз.