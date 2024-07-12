«До сих пор в ужасе»: поклонники поражены внешним видом разведенной Натали Портман

В марте 2024 года Натали Портман развелась с супругом, танцором Нью-Йоркского театра балета Бенжаменом Мильпье после 11 лет совместной жизни. Актриса узнала об измене мужа и поэтому приняла решение с ним расстаться. Похоже звезда фильма «Черный лебедь» до сих пор переживает из-за случившегося, и это сказывается на ее внешнем виде.

Недавно 43-летняя звезда посетила одно из светских мероприятий в Нью-Йорке. Знаменитость появилась на премьере нового сериала «Женщина в озере», в котором сыграла главную роль. Актриса вышла на красную дорожку в коротком розовом платье с цветочным орнаментом.

Но поклонников не заинтересовал наряд знаменитости — они обратили внимание на ее изменения в лице. Фанаты заметили, что кожа Портман стала гладкой, значит она зачастила к косметологу. Бросилась в глаза и излишняя худоба звезды, пишет Daily Mail.

«Она точно сделала в щеки уколы», «Да она до сих пор в ужасе от поступка Бенжамена, что, не видно?» — пишут они.

С Бенжаменом Мильпье актриса начала встречаться во время съемок фильма «Черный лебедь». В 2010 году они обручились и объявили, что ждут ребенка. В 2011 году у них родился сын Алеф Мильпье-Портман, а через год возлюбленные официально расписались.

Ранее дочь актрисы Заворотнюк напугала поклонников изможденным видом после смерти мамы.