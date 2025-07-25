До сих пор нет режиссера и актеров: проект принца Гарри и Меган Маркл может обернуться очередным провалом

Еще в августе 2023 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл с помпой анонсировали выход нового фильма «Встретимся у озера», который они планировали продюсировать. Экранизация романа писательницы Карли Форчун должна была выйти на Netflix. Однако в связи с окончанием многомиллионного контракта герцогов Сассекских со стриминговым сервисом, картина может никогда не выйти.

Как пишет Page Six, Netflix выплатил на реализацию проекта около 3 миллионов долларов. Но, как стало известно, работающая над фильмом компания Archewell Productions даже не приступила к поискам режиссера и подбору актерского состава.

«Когда вы делаете что-то для Netflix, проходит много времени, прежде чем фильм появляется на стриминговом сервисе — нужно многое сделать на этапе постпродакшена, чтобы убедиться, что фильм готов для каждой страны. Если сделка будет заключена в этом году, то когда будет снят этот фильм?», — задаются вопросом источники в Голливуде.

Наравне с тем, что у королевской четы отступников в сентябре этого года заканчивается контракт с платформой, о продлении которого речи пока не идет, производство киноленты может быть заморожено на неопределенный срок.

Ранее мы писали о том, что Netflix отказался продлевать шоу супруги принца Гарри «С любовью, Меган».