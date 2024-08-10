Для поддержки психического здоровья: экс-возлюбленный Ким Кардашьян попал в рехаб

Американский комик и бывший возлюбленный Ким Кардашьян Пит Дэвидсон записался в рехаб. Он сделал это для поддержки психического здоровья, передает издание People.

Дэвидсону потребовалась помощь специалистов после активной работы. Об этом журналистам рассказал осведомленный источник. Комик принимал участие в съемках многочисленных шоу в прямом эфире, а также был задействован в выходе нового комедийного проекта на Netflix «Турбо Фонзарелли».

По словам инсайдера, для бывшего модели Ким Кардашьян крайне важно его психологическое здоровье. Пит никогда не скрывал, что ему приходится лечить разного рода расстройства и бороться с зависимостями. Семья Дэвидсона поддерживает его в стремлении заботиться о себе.

Ранее 43-летняя Ким Кардашьян рассказала о неизлечимой болезни сына от Канье Уэст. Оно передалось мальчику от бабушки.