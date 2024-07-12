«Дистанция пошла им на пользу»: Меган Фокс и Machine Gun Kelly возобновили отношения

Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя - Колсон Бэйкер) «снова полностью вместе», сейчас пара находится в гармонии, сообщает Us Weekly.

«Они действительно наслаждаются обществом друг друга и ладят лучше, чем за последние месяцы», - рассказал инсайдер. По его словам, «дистанция пошла им на пользу» и они соскучились друг по другу.

При этом, отмечает издание, пара не возобновила пока планирование свадьбы, с тех пор, как в 2022 году они объявили о помолвке.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly начали встречаться в 2020 году после знакомства на съемочной площадке фильма «Полночь на злаковом поле». Стоит отметить, что ранее Фокс была замужем за звездой «Беверли-Хиллс 90210» Брайаном Остином Грином. Они вместе воспитывают сыновей - 11-летнего Ноа, 10-летнего Боди и семилетнего Джорни.

В феврале 2023 года пара поссорилась на вечеринке по случаю Суперкубка в Аризоне, а планы на свадьбу были приостановлены. Тогда в прессе сообщалось, что у Меган и Колсона были очень страстные, но непостоянные отношения.

Ранее мы сообщали, что Меган Фокс и Колсон Бэйкер обратились к психологу, чтобы сохранить свои отношения.