Disney начала разработку продолжения «Дьявол носит Prada»

Сиквел культового фильма «Дьявол носит Prada» находится в разработке у кинокомпании Disney, сообщает Variety. Сценаристка и режиссер оригинальной картины Алин Брош МакКенна и Дэвид Френкель в настоящий ведут переговоры об участии в проекте, отмечает Deadline Hollywood. Кто из актеров фильма 2006 года вернется к своим ролям, пока неизвестно.

Сюжет будет посвящен работе Миранды Пристли, которую в оригинальном фильме сыграла Мэрил Стрип, в условиях упадка традиционного издательского дела, а также противостоянию с персонажем Эмили Блант - теперь влиятельным руководителем в компании люксовых брендов, на рекламные бюджеты которой надеется Пристли.

Новость о сиквеле картины появилась после того, как стартовали предварительные показы мьюзикла-сиквела на музыку Элтона Джона с Ванессой Уильямс в роли Миранды Пристли. Премьера постановки намечена на октябрь в лондонском Вест-Энде.

Фильм 2006 года «Дьявол носит Prada» основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер 2003 года о тяжелом опыте девушки, работающей в модном журнале - Вайсбергер работала личным ассистентом у редактора американского Vogue Анны Винтур. В картине сыграли Мэрил Стрип, Эмили Блант, Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи.

Ранее мы сообщали, что в настоящее время в Сочи и Абхазии ведутся съемки сиквела кассового хита «Чебурашка» с Сергеем Гармашом. По словам одной из актрис, премьера, вероятно, состоится в 2025 году, поскольку в картине много компьютерной графики.