Директор Ларисы Долиной прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем певицы

Концертный директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин отреагировал на слухи о ее плохом самочувствии. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам представителя певицы, плотный гастрольный график и активность исполнительницы служат опровержением распространившейся в СМИ информации.

«8 марта Смоленск. 9 марта Калуга. 10 марта Киров. Дальше: Набережные Челны, Ижевск, Самара и далее 24 концерта в рамках тура. Это не реклама концертов, везде аншлаги, но вряд ли есть лучший ответ по поводу самочувствия Ларисы Долиной», — поделился Пудовкин.

Директор артистки также предложил всем сомневающимся просмотреть страницы Долиной в социальных сетях, где можно увидеть хронику ее гастролей. Пудовкин подчеркнул, что в преддверии юбилея Долиной в Кремле, который состоится 10 сентября, команда делает все возможное для комфорта и здоровья певицы.

«Дай бог всем такого же прекрасного самочувствия», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что 69-летняя Лариса Долина обратилась к врачам из-за травмированного плеча. Уточнялось, что певица пожаловалась на то, что не может шевелить рукой.