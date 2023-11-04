Девушка, попавшая под колеса машины Шварценеггера, подала на актера в суд

Американскому актеру Арнольду Шварценеггеру предстоит предстать перед судом в качестве ответчика по делу о ДТП с участием велосипедистки. Девушка, которая попала под колеса автомобиля звезды «Терминатора», намерена доказать, что в ДТП виноват именно он.

Информацию о готовящейся судебной тяжбе опубликовал портал TMZ. Он же писал о ДТП с участием знаменитости. В один из дней Шварценеггер ехал на автомобиле по делам на небольшой скорости. Перед ним налево повернула велосипедистка, но актер не успел среагировать и нажать на тормоз. В итоге девушка попала под колеса машины. Американке повезло, она отделалась незначительными травмами, а велосипед обещал починить сам Арнольд.

У пострадавшей в ДТП со звездой своя версия случившегося. Девушка утверждает, что Шварценеггер ехал «с чрезмерной скоростью и не смог быть... внимательным». А полученные при столкновении травмы американка оценивает как тяжелые.

Ранее Шварценеггер поделился методами воспитания детей. Актер признался, что иногда действовал весьма сурово.