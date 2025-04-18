Девушка Лиама Пейна рассказала, о чем был их последний разговор перед смертью

Возлюбленная Лиама Пейна вспомнила о последнем разговоре с певцом перед его смертью. Кейт Кэссиди поделилась личными переживаниями в подкасте Джея Шетти On Purpose.

Девушка рассказала, что в последний раз говорила с артистом перед своим возвращением домой из Аргентины. Она отметила, что это был насыщенный день – они встали утром и «изумительно позавтракали», а потом поехали кататься на лошадях. Перед отъездом они попрощались, все проходило очень мило и романтично, но Пейн сказал напоследок то, что ее задело.

«Я помню, как сидела там с ним, и я говорила Лиаму, как сильно я его люблю. А он засмеялся, прервал меня и просто сказал: “Кейт, ты опоздаешь на свой рейс. Твоя машина на подъездной дорожке. Ты ведешь себя так, будто это последний раз, когда ты видишь меня снова», – вспомнила она.

Кэссиди сейчас страшно осознавать то, что это был их последний разговор. Она понимает, что в каком-то смысле тогда они попрощались друг с другом.

«Я бы не хотела, чтобы все было по-другому. Я так рада, что у нас был этот последний прекрасный момент вместе», — добавила возлюбленная певца.

Напомним, что осенью 2024 года Лиам Пейн выпал из окна своего гостиничного номера. В смерти певца обвинены пятеро человек, которые пересекались с ним в последние дни жизни.

Ранее мы писали о том, что раскрыта причина смерти 39-летней Мишель Трахтенберг.