Девушка Аль Пачино и мать его четвертого ребенка вернулась к 62-летнему миллиардеру

29-летняя Нур Альфалла, родившая актеру Аль Пачино четвертого ребенка, вернулась к 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюну. Пару заметили на концерте Стинга в Лос-Анджелесе.

В сентябре назад стало известно о расставании Аль Пачино и Альфаллы. Три месяца назад девушка родила ребенка от актера.

Пачино был шокирован новостью о беременности подруги. Он просил сделать тест на отцовство: вероятность составила 99,9%. Что стало причиной расставания – неизвестно. По некоторым данным, ему не понравилось, что девушка скрывала беременность и предъявила как факт.

С Берггрюном Альфалла встречалась до Пачино. Сейчас ее соцсети заполняются совместными снимками с пожилым кавалером, который считается самым богатым холостяком в мире, пишет Woman.ru.

Известно, что он владеет поместьем с 28 спальнями и 38 ванными комнатами. Девушка и сама может позволить себе многое, она из обеспеченной семьи.