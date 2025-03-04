Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили сына с днем рождения
© Vianney Le Caer/Invision/East News
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм отметил свой 26-ой день рождения. По этому случаю его родители показали несколько архивных изображений из домашнего фотоархива.
«Мы тебя очень любим. Желаем тебе самого лучшего дня, много тортов и острого соуса. Мы скучаем по тебе», — написал его отец в социальных сетях.
Над записью он прикрепил детскую фотографию Бруклина с ним самим, где они оба запечатлены с высунутыми языками.
Виктория также поделилась серией детских фотографий и добавила: «С днем рождения, Бруклин… Мы все тебя очень любим и надеемся, что у тебя будет замечательный день! Целуем».
Тем временем сам Бруклин активно развивается как повар — именно на это намекнул его отец в своем поздравлении. В частности, парень разработал собственный рецепт острого соуса.
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