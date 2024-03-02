Показ обернулся скандалом: зоозащитники сорвали шоу Виктории Бекхэм в Париже

Шоу 49-летнего дизайнера Виктории Бекхэм в Париже обернулось скандалом. На подиум вышли защитники животных с плакатами — их не устраивает, что бренд использует натуральную кожу в своих коллекциях.

Жена футболиста Дэвида Бекхэм представила публике новую осенне-зимнюю коллекцию. Никто не ожидал скандала, которым обернется шоу. Внезапно на подиум вышли люди с плакатами, пишет The Guardian.

«За веганскую кожу!» и «Животные — это не ткани!» — гласили надписи на их плакатах.

Зоозащитники недовольны, что Бекхэм использует натуральную кожу в своих коллекциях. Сумки бренда изготавливаются из ягнят и телят.

После выхода на сцену зоозащитников трансляция шоу прервалась. Одной из моделей пришлось выйти еще раз на подиум, и охрана выдворила протестующих с модного показа.

Мероприятие посетила вся семья Виктории. В числе гостей был муж Дэвид, дочь пары Харпер и сын Круз. Приехал поддержать маму и первенец супругов Бруклин — он побывал на шоу с супругой Николой Пельтц.

Виктории пришлось передвигаться на костылях — недавно она упала во время тренировки в домашнем спортзале и сломала ногу.

Ранее Виктория Бекхэм впервые высказалась об изменах супруга с помощницей.