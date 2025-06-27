Дэвид Бекхэм перенес операцию из-за боли в запястье

50-летний футболист Дэвид Бекхэм перенес операцию после перелома запястья, который случился 22 года назад. Спортсмен попал в больницу с невыносимой болью.

Подробности сообщает Daily Mail.

Издание приводит фото Бекхэма с синей повязкой на руке. Источник узнал, что футболиста прооперировали из-за последствий травмы 2003 года.

Обследование показало, что в руке Бекхэма не растворился штифт, который вмонтировали много лет назад. В итоге спортсмен перенес операцию по его удалению.

Жена Бекхэма Виктория поддерживает мужа. В соцсетях она обратилась к футболисту со словами: «Выздоравливай скорее, папочка».

Ранее сообщалось, что в Париже охранник наступил на платье Виктории стоимостью 113 тыс. рублей.