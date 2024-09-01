20-летний сын Риз Уизерспун дебютирует в кино с голливудской звездой

Сын голливудских актеров Риз Уизерспун и Райана Филиппа пошел по стопам знаменитых родителей. 20-летний Дикон сыграет одну из главных ролей в фильме «Четверо детей заходят в банк».

Как сообщает Hello! Russia, партнером начинающего актера станет звезда фильмов «Список Шиндлера» и «Заложница» Лиам Нисон.

При этом известно, что Дикона никогда не стремился построить кинокарьеру, как его звездные родители – его больше интересовала музыка. В 2020 году сын Уизерспун выпустил дебютную песню Long Run. Он также признавался, что его больше привлекает создание музыки, чем исполнение.

В центре сюжета комедии «Четверо детей заходят в банк» герой Нисона – отошедший от дел грабитель банков, которого старые подельники вновь решили втянуть в криминал. Узнав об этом, его внучка попросила друзей ограбить банк раньше преступников. Режиссером комедии стала Фрэнки Шоу, известная по работе над фильмом под названием «С прицепом».

Напомним, у Риз Уизерспун двое детей от брака с актером Райаном Филлиппом — 20-летний Дикон Риз и 24-летняя дочь Ава Элизабет. Артисты поженились в 1999 году и развелись спустя девять лет.

Ранее звезда фильма «Блондинка в законе» провела вместе с сыном Диконом вечер на берегу океана. 48-летняя актриса поделилась редкими кадрами с наследником в соцсети.