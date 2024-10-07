Держались за руки: звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория вышла в свет с сыном

49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория посетила гала-вечер Global Gift в Париже в ослепительном образе. Актриса появилась на мероприятии вместе 6-летним сыном. Об этом сообщает People и публикует соответствующие кадры.

5 октября Ева Лонгория посетила благотворительный вечер Global Gift Gala в отеле Four Seasons Hotel George V в Париже. Актриса пришла на мероприятие вместе со своим 6-летним сыном Сантьяго. Они прошлись по красной дорожке, позируя перед камерами и держась за руки.

Звезда «Отчаянных домохозяек» выглядела ослепительно в серебристом платье без бретелек в пол с «голыми» вставками и цветочным орнаментом. Ева Лонгория дополнила образ серебряным ожерельем, массивным бриллиантовым браслетом и несколькими кольцами. Актриса произвела фурор, когда вывела на красную дорожку сына. Сантьяго был одет в черный смокинг с рубашкой и в белых кроссовках. Многие отметили, что мальчик похож на знаменитую маму.

«Санти не хотел уходить с красной дорожки», — позднее написала в соцсети Ева Лонгория, опубликовав кадры с гала-вечера.

Напомним, актриса состоит в браке с бизнесменом и владельцем крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Televisa Хосе Антонио Бастоном с 2016 года. Через два года после свадьбы у пары родился сын Сантьяго Энрике Бастон.

Ева Лонгория признавалась, что часто берет ребенка с собой на съемки и светские мероприятия.

«Вы знаете, я обожаю, что он всегда со мной, когда я работаю», — делилась знаменитость.

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