Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с создательницей «Гарри Поттера» Роулинг

Британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера во франшизе «Гарри Поттер», высказался об отношениях с писательницей Джоан Роулинг, придумавшей Поттериану. Об этом пишет Daily Mail.

По словам артиста, он давно не поддерживает общение с писательницей и не разделяет ее критические заявления о трансгендерах* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Однако Рэдклифф уточнил, что своим успехом обязан литератору.

«Очевидно, что Гарри Поттера не было бы без нее, поэтому и моя жизнь наверняка не сложилась бы так успешно без этого человека. Но это не значит, что вы должны всю жизнь верить в то, во что верит этот человек, и предавать свои принципы», - поделился актер.

Рэдклифф признался, что его «по-настоящему расстраивает» позиция Роулинг касательно секс-меньшинств. В прошлом писательница заявляла, что поменявшим пол людям не следует после операции начинать представляться мужчинами или женщинами, а также посещать туалеты для противоположного пола. Она также выступает против разрешения смены пола несовершеннолетним.

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