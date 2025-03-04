Демонстрирует авторитет и влиятельность: вернувшаяся в Белый дом Мелания Трамп сменила имидж

Вернувшаяся в Белый дом жена президента США Дональда Трампа сменила имидж. Мелания Трамп стала выходить на публику в классических костюмах, а не платьях с оборками. За это ее уже прозвали в соцсетях «Леди-босс».

Все началось с официального портрета, где она появилась в статусе первой леди страны. Мелания выбрала строгий смокинг и уверенно смотрела в камеру. Если раньше она отдавала предпочтение женственным образам, то теперь пытается обратить внимание на свой характер.

На некоторое время Трамп пропала, а в феврале вернулась с новыми нарядами. На вечернем приеме для губернаторов штатов Мелания была в брючном костюме, став первой женой президента, которая появилась на этом мероприятии не в платье или юбке.

В Сети оценили ее внешний вид и разобрали образ: на ней был черный блейзер-смокинг от Dolce & Gabbana с атласными лацканами, белая рубашка от Ralph Lauren. На ногах у первой леди были любимые ею лодочки Manolo Blahnik, пишет Woman.ru.

Избранница Трампа выбрала эффектный наряд и выделялась среди дам в платьях. Эксперты говорят, что таким образом она хотела продемонстрировать авторитет и влиятельность.

На днях Мелания приняла участие в Конгрессе в поддержку законопроекта о безопасности в интернете. В Капитолии ее сняли в светло-коричневом костюме, который состоял из жилета, прямых брюк и жакета. Она примерила белую блузку и черный галстук. В этот раз женщина остановила свой выбор на туфлях телесного цвета.

Ранее мы писали о том, что в шляпе Мелании Трамп на инаугурации ее мужа увидели политический подтекст.